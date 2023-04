Amazon Basics – Cartucce filtranti per acqua, Compatibile con Brita Maxtra+ | Confezione da 12 | da usare con qualsiasi caraffa filtrante Amazon Basics o BRITA MAXTRA, MAXTRA+ o con sistema PerfectFit

Descrizione Prodotto

Amazon Basics Cartucce filtranti per acqua

– Compatibile con le caraffe Amazon Basics e BRITA MAXTRA, MAXTRA+ o con sistema PerfectFit – Plastica senza BPA – Durata: 30 giorni o 100 litri – Prodotto realizzato in Germania

– Cartucce filtranti per acqua, da usare con qualsiasi caraffa filtrante Amazon Basics o BRITA MAXTRA, MAXTRA+ o con sistema PerfectFit – Riduce efficacemente cloro, calcare e altre impurità dell’acqua; ideale per le acque dure – La sottile rete integrata intrappola e trattiene le particelle filtrate; senza BP – Sostituire le cartucce ogni 30 giorni o 100 litri, a seconda della durezza dell’acqua – 1 cartuccia può sostituire fino a 100 bottiglie di plastica da 1 litro, aiutando così a ridurre il consumo di plastica

Fantastico sapore per cibo e bevande

– La cartuccia filtrante per acqua riduce cloro, calcare e altre impurità che possono alterare il sapore e l’odore dell’acqua. Risultato: acqua cristallina e con un buon sapore, tutti i giorni. Utilizzare l’acqua filtrata permette di esaltare solamente i sapori e gli aromi più puri, che tu stia preparando bevande fredde o calde o cucinando zuppe, brodi o altre deliziose ricette. – L’acqua filtrata è anche una fantastica scelta per gli elettrodomestici come bollitori, macchinette del caffè, ferri da stiro e altro. Diminuisce le formazioni di calcare, riduce al minimo il bisogno di pulire e favorisce una maggiore durata e una migliore performance.

Rimuovi la cartuccia usata.

Lava il coperchio, la caraffa e l’imbuto con acqua calda e sapone.

Immergi la nuova cartuccia in acqua fredda e scuotila leggermente per rimuovere eventuali bolle d’aria.

Posiziona la cartuccia filtrante nell’imbuto e premi per fissarla.

Carbone attivo realizzato con gusci di noce di cocco

La cartuccia è riempita con carbone attivo realizzato con gusci di noce di cocco. Come per tutti i prodotti naturali, le dimensioni delle particelle di carbonio potrebbero variare leggermente. Minore è la dimensione delle particelle, maggiore è la superficie e migliore è la performance del filtraggio. Tuttavia, la polvere di carbone di piccole dimensioni potrebbe essere rilasciata nell’acqua filtrata. Queste particelle non hanno alcun effetto negativo sulla salute. Se ingerite, vengono rilasciate dal corpo senza modifiche e in modo naturale. Al fine di eliminare questo inconveniente puramente estetico, gettare semplicemente l’acqua rimanente in un contenitore, se necessario.

Riduce efficacemente cloro, calcare e altre impurità dell’acqua

Maglia più fine per una migliore riduzione delle particelle pesanti

Griglia della cartuccia più fine per ridurre efficacemente la fuoriuscita delle particelle scure (sedimenti)

Superficie filtrante a carboni attivi notevolmente aumentata

La maglia fine incorporata cattura e trattiene tutte le impurità filtrate; Sistema senza BPA

Sostituire la cartuccia ogni 30 giorni o ogni 100 L, a seconda della durezza dell’acqua

Facile installazione in 4 fasi, non richiede un lungo pre-ammollo

58,99 €