Amazon Basics – Caricabatterie per auto 5 V 2,4 A con cavo Lightning Arrotolato, 0,45 m, Nero

Descrizione Prodotto

Caricabatterie AmazonBasics per auto 5 V 2,4 A con cavo Lightning Arrotolato

Ricaricare i dispositivi Apple quando si è in macchina sarà facilissimo grazie al caricabatterie per auto 5 V 2,4 A con cavo Lightning Arrotolato. Questo pratico accessorio trasforma l’adattatore DC dell’auto in una stazione di ricarica efficiente e ad alta velocità, l’ideale per professionisti sempre in movimento, genitori occupatissimi o per chi vuole evitare di restare senza batteria.

Consente anche di continuare a utilizzare il dispositivo ancora sotto carica. Per ottenere direzioni GPS dall’iPhone, effettuare una chiamata o cantare le vostre canzoni preferite, mentre la batteria del telefono si ricarica.

Lunghezza del cavo

– Si allunga fino a circa 0,45 m

– Si allunga fino a 1,18 m quando tirato al massimo

Dettagli Certificazione Apple MFi che garantisce la compatibilità di ricarica e sincronizzazione con iPhone 6s Plus, 6s, 6 Plus, 6, 5s, 5c, 5, iPad Pro, iPad Air, iPad Air 2, iPad mini, mini 2, mini 4, iPad 4° gen, iPod Touch 5° gen e iPod nano 7° gen Si collega all'adattatore DC dell'auto Ricarica ad alta velocità (2,4 A in uscita) Input 12/24 Volt Sistema di sicurezza integrato che offre protezione da sovraccarico, corto-circuito e sovratensione (certificato CE, FCC e RoHS); leggero e compatto per trasportarlo facilmente Coperto da garanzia limitata AmazonBasics di 1 anno

I bambini si stufano facilmente a trascorrere lunghe giornate in auto per un week end fuori porta, per andare dai nonni o per partire in vacanza d’estate. Tienili impegnati con film e giochi su un dispositivo elettronico, senza preoccuparti della durata della batteria. Il caricabatterie per auto assicura che il dispositivo sia sempre carico, da casa fino alla meta e viceversa. “Siamo arrivati?” Potrebbe diventare un ricordo del passato.

Dispositivi compatibili

Il caricabatterie per auto Lightning AmazonBasics è compatibile con i dispositivi Apple dotati di porta Lightning, inclusi Apple iPhone 6s Plus, 6s, 6 Plus, 6, 5s, 5c, e5; iPad Pro, iPad Air, iPad Air 2, iPad mini, mini 2, mini 4, iPad 4° generazione; iPod Touch 5° generazione e iPod nano 7° generazione.

Design sobrio e ricarica ad alta velocità

Leggero e compatto, questo caricabatterie per auto è dotato di cavo arrotolato che misura 0,45 m di lunghezza per riporlo facilmente. Il cavo si allunga fino a 1,18 m se tirato delicatamente. Il caricabatterie per auto offre una ricarica ad alta velocità (2,4 A in uscita), perfetto per viaggi brevi o lunghi.

