Amazon Basics – Batterie Alcalino AAA 1,5 Volt, Prestazioni, confezione da 36 (aspetto potrebbe variare dall’immagine)

Descrizione Prodotto

AmazonBasics – Batterie alcaline AAA da 1.5 Volt, Performance

I dispositivi che usi tutti i giorni saranno sempre alimentati e pronti all’uso, con questa confezione di batterie alcaline AAA da 1.5 volt, di AmazonBasics. Queste affidabili batterie funzionano con una vasta gamma di dispositivi, tra cui controller di gioco, giocattoli, torce elettriche, fotocamere digitali, sveglie e altro ancora.

La giusta quantità di potenza

Le batterie forniscono la giusta quantità di energia per il dispositivo specifico, il che si traduce in un’efficienza ottimale e una lunga durata. Nota: queste batterie NON sono ricaricabili; per le batterie ricaricabili consultare la linea ricaricabile di AmazonBasics.

Dettagli Ideali per uso quotidiano Durata di conservazione di 10 anni Sicure, design a prova di perdite di energia Prevenzione contro i cortocircuiti NON ricaricabili

Durata di conservazione di 10 anni Pronte all’uso, anche in caso di emergenza

Conserva l’energia per un massimo di 10 anni, la batteria, grazie alla struttura ben realizzata, è sigillata a tenuta d’aria e di liquidi e mantiene l’energia all’interno fino al momento del bisogno. La batteria conserva l’energia e non la disperde, grazie ai suoi componenti anti-corrosione migliorati, alla nuova composizione di zinco e al design crimpato. Un’ottima scelta quando si acquista una scorta di articoli, le batterie AmazonBasics a lunga durata possono essere utilizzate immediatamente o conservate in maniera affidabile in là nel tempo. Perfette per le radio meteorologiche, le torce elettriche e altri oggetti indispensabili in caso di emergenza.

Sicurezza di alto livello

Realizzata con componenti di alta qualità, la batteria AmazonBasics garantisce un funzionamento sicuro sia per l’utente che per il dispositivo. In caso di uso improprio o eccessivo, l’anello isolante della batteria (una rondella preventiva di corto circuito (SPW)) protegge dal cortocircuito e dall’autoscarica, mentre due piccoli fori impediscono l’accumulo di calore e lo scoppio. La batteria offre una sicurezza affidabile e la massima tranquillità.

Una confezione da 36 batterie alcaline AAA, da 1.5 volt, ideali per una varietà di dispositivi, tra cui controller di gioco, giocattoli, torce elettriche, fotocamere digitali e orologi

10 anni di durata, conservazione senza perdite di energie; la guarnizione a tenuta d’aria e di liquido conserva l’energia fino a quando non è necessaria, grazie al design migliorato, che include una doppia crimpatura, una nuova composizione di zinco e componenti anticorrosione

Fornisce la quantità di energia necessaria per un dispositivo specifico; ideale per controller di giochi, giocattoli, torce elettriche, fotocamere digitali, orologi e altro ancora

Spedite in confezione certificata, di facile apertura

Nota: queste batterie NON sono ricaricabili. Per opzioni riutilizzabili, scopri le batterie ricaricabili di Amazon Basics