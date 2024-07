Amazon Basics – Batterie alcaline industriali AAA (confezione da 40)

11,99€

Descrizione Prodotto

Grande e conveniente confezione di batterie

Quando le prestazioni sono importanti

Questa grande confezione di 40 batterie AAA, ideali per uso industriale, OEM e per chi consuma molte batterie, offre una convenienza eccezionale. Sono ad alte prestazioni, a prova di fuoriuscite, durevoli, adatte a tutti i tipi di dispositivi e non contengono metalli nocivi.

Per uso quotidiano

Se tu o la tua attività non avete mai abbastanza batterie, allora questa maxi confezione da 40 è la soluzione perfetta. Sono ad alte prestazioni e adatte a tutti i tipi di dispositivi di uso quotidiano, a casa o al lavoro.

Batterie alcaline ad alte prestazioni Grande confezione da 40 A prova di fuoriuscite e durevoli Durata di conservazione di 5 anni Per tutti i dispositivi Senza metalli nocivi

Per tutta la potenza di cui hai bisogno

Le batterie AmazonBasics sono a prova di fuoriuscite e hanno una durata di conservazione di 5 anni, perciò sono sempre a disposizione quando ne hai bisogno. Sono anche estremamente durevoli, forniscono un’energia costante e continua.

Per tutti i tuoi dispositivi

Le batterie AA vengono usate in moltissimi dispositivi, inclusi telecomandi, tastiere e mouse, torce elettriche, rilevatori di fumo, orologi da parete, luci ausiliari e di emergenza, radioregistratori, sistemi di allarme, megafoni, dispositivi medici e molto altro.

