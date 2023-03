Amazon Basics – Batterie AAA ricaricabili, pre-caricate, confezione da 12 (l’aspetto potrebbe variare dall’immagine)

Descrizione Prodotto

Amazon Basics – Batterie ricaricabili

Affidati alla migliore energia con le batterie ricaricabili di AmazonBasics. Le batterie funzionano benissimo sui più diffusi dispositivi di uso quotidiano come fotocamere digitali, telecomandi, giocattoli, torce e altro ancora. Nota: la confezione e l’aspetto delle batterie potrebbero essere diversi da quelli mostrati nell’immagine.

Batteria a lunga autonomia

Grazie all’autoscarica estremamente graduale, le batterie di lunga durata mantengono l’80% della loro potenza per 24 mesi.

Pronte all’uso e ricaricabili

Le batterie ricaricabili Amazon Basics sono pre-caricate e sono pronte all’uso. Possono essere ricaricate fino a 1000 volte, con una perdita di potenza minima.

Prodotti Amazon Basics

Amazon Basics offre articoli di uso quotidiano per la casa, l’ufficio, il giardino e molto altro ancora. La selezione Amazon Basics è in costante crescita ed è progettata per diventare una scelta conveniente per le tue necessità quotidiane di prodotti elettronici e articoli per la vita di tutti i giorni.





Batterie ricaricabili AAA (confezione da 12, 800 mAh); ideali per fotocamere digitali, telecomandi, giocattoli e molto altro

Batteria a lunga autonomia; autoscarica estremamente graduale; mantiene l’80% dell’energia per 24 mesi

Pre-caricate e pronte all’uso; possono essere ricaricate fino a 1000 volte, con una perdita di potenza minima

Spedite in confezione certificata, di facile apertura; riciclabili;

Lo stesso prodotto, con un nuovo look! L’aspetto delle batterie può variare rispetto all’immagine

Quando la carica non regge più, le batterie possono essere riciclate; per trovare il centro di riciclaggio più vicino a te, copia questo link nel tuo browser: call2recycle.org/locator/

