Amazon Basics – Batterie AAA ricaricabili, ad alta capacità, 850 mAh, pre-caricate, confezione da 8

Batterie ricaricabili

I tuoi dispositivi sempre carichi e pronti da portare con te, grazie alla confezione di batterie ricaricabili ad alta capacità AmazonBasics.

Batteria a lunga autonomia

AA: Grazie all’autoscarica graduale, le batterie AA a lunga durata, mantengono il 70% dell’energia per 6 mesi e 50% per 12 mesi. AAA:

Ricaricabili, sicure

Le batterie ricaricabili ad alta capacità AmazonBasics sono pre-caricate e pronte per essere usate.

AmazonBasics

AmazonBasics fornisce articoli di elettronica di qualità con cui i clienti, attenti al , possono utilizzare le apparecchiature appena comprate

Batteria a lunga autonomia; autoscarica graduale; mantiene l’80% dell’energia per 12 mesi

Sono pre-caricate e pronte all’uso; anche dopo 3 anni possono essere ricaricate completamente, fino al 100% della capacità; possono essere ricaricate centinaia di volte, con una perdita minima di potenza o di capacità

Spedite in confezione certificata, di facile apertura; riciclabili;

Lo stesso prodotto, con un nuovo look! L’aspetto delle batterie può variare rispetto all’immagine

Quando la carica non regge più, le batterie possono essere riciclate; per trovare il centro di riciclaggio più vicino a te, copia questo link nel tuo browser: call2recycle.org/locator/

