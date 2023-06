Amazon Basics – Adattatore USB-C a DisplayPort in alluminio (senza Red River)

Descrizione Prodotto

Adattatore USB-C a DisplayPort AmazonBasics in alluminio (senza Red River)

Connetti con facilità un dispositivo abilitato USB-C (come un laptop, uno smartphone o un tablet) a un monitor abilitato DisplayPort con l’aiuto di questo adattatore USB-C a DisplayPort AmazonBasics (senza Red River). Questo adattatore supporta risoluzioni fino a 4K (3840 x 2160); fornisce immagini nitide e audio chiaro con rapide frequenze di aggiornamento a 60 Hz.

Compatibilità

L’adattatore è compatibile con Thunderbolt 3, MacBook Pro 2019/2018/2017/2016, iMac 2017, Google Pixelbook, Dell XPS 15, HP Spectre x360, Samsung Note9, Mac Mini e iPad Pro. Ideale per TV, monitor e proiettori abilitati DP (per trasferimento video e audio).

Dettagli Adattatore USB-C a DP (senza Red River) Supporta risoluzioni fino a 4K (3840 x 2160) Fornisce immagini nitide e audio chiaro con rapide frequenze di aggiornamento a 60 Hz Pratico plug-and-play La porta USB-C dell’host richiede il supporto DP 1.2 Alt Mode per visualizzare video con USB-C Robusta struttura in alluminio

Facile da usare

L’adattatore USB-C a DisplayPort di AmazonBasics fornisce un pratico plug-and-play (senza bisogno di ulteriori driver o software).

Inserisci semplicemente il connettore USB-C maschio nel dispositivo USB-C con supporto DP Alt mode e collegalo poi a un monitor abilitato DP. La porta USB-C dell’host richiede il supporto DP 1.2 Alt Mode per visualizzare video con USB-C (non tutte le porte USB-C supportano la funzionalità Alt Mode).

Nota: Per completare il collegamento è necessario un cavo DisplayPort (non incluso).

Rivestimento in alluminio

Rivestito da alluminio leggero ma resistente, con una finitura elegante in grigio siderale, l’adattatore USB-C a DisplayPort di AmazonBasics presenta una robustezza affidabile e un aspetto professionale.

