Amazon Basics – Adattatore USB-C 3.1 Gen 1 a USB-A, colore nero

Descrizione Prodotto

AmazonBasics – Adattatore USB-C 3.1 Gen 1 a USB-A

Tieni i tuoi dispositivi essenziali pronti all’uso con l’adattatore USB-C 3.1 Gen 1 a USB-A di AmazonBasics. Questo pratico adattatore connette i computer portatili a dispositivi USB per una ricarica e una sincronizzazione dinamiche ovunque tu vada. Che si tratti di ricaricare una batteria scarica mentre sei in viaggio o di trasferire immagini o musica sul tuo computer portatile o cellulare, questo adattatore offre una soluzione conveniente e affidabile a chiunque porti la tecnologia sempre con sé.

Dettagli Connetti dispositivi dotati di porta USB di tipo A a dispositivi e accessori di tipo C Adattatore femmina per compatibilità con driver e periferiche per computer USB Affidabile e con resistenza testata Design reversibile, funziona a prescindere da quale estremità venga collegata Compatibilità universale con qualsiasi dispositivo dotato di porta di tipo C

Resistente e con ricarica veloce

L’adattatore di AmazonBasics è perfetto per essere usato con periferiche per computer come chiavette USB, tastiere, hub, mouse e molto altro, inoltre facilita la ricarica e la sincronizzazione tra dispositivi. Pensato per durare nel tempo, questo adattatore è stato testato per garantire un uso affidabile a lungo. Dotato di un pratico design reversibile che permette ai connettori di tipo C di essere inseriti indipendentemente dal verso.

Compatibilità universale

L’adattatore di AmazonBasics è stato creato per funzionare perfettamente con qualsiasi dispositivo USB di tipo C come MacBook, Chromebook Pixel e Galaxy Note 7 e connetterli a dispositivi e accessori USB standard di tipo A come smartphone e altri accessori.

L’adattatore femmina assicura un facile collegamento e performance affidabili, supportando una velocità di trasferimento dati fino a 5 Gbps

Flessibilità e resistenza eccellenti

Design reversibile: il connettore di tipo C può essere inserito con facilità in qualsiasi dispositivo dotato di porta di tipo C (indipendentemente dal verso)

Compatibilità universale: creato per funzionare perfettamente con qualsiasi dispositivo che utilizzi una porta USB-C

Sincronizzazione e ricarica veloci: Supporta la ricarica rapida fino a 15W (5V/3A) e velocità di trasferimento dati fino a 5 Gbps

9,63 €