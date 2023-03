Amazon Basics – Adattatore USB 3.1 Tipo-C a hub USB a 3 porte con adattatore Ethernet, colore Nero

Descrizione Prodotto

Adattatore AmazonBasics USB 3.1 Tipo-C a hub USB a 3 porte

Trasforma la porta singola di Tipo-C del tuo computer in 3 porte USB di Tipo-A con questo adattatore AmazonBasics USB 3.1 di Tipo-C a hub USB a 3 porte, con porta Ethernet. Basta connettere l’adattatore alla porta di Tipo-C del computer portatile o del PC per ottenere 3 porte USB di Tipo-A: ideale per rendere più organizzata la casa o l’ufficio. L’hub presenta inoltre una porta Gigabit Ethernet integrata, che permette anche ai computer sprovvisti di porta Ethernet di connettersi ad un cavo Ethernet (non incluso). Connettendo un PC, computer portatile o tablet ad un cavo Ethernet, la presa Ethernet dell’hub USB aiuta a raggiungere velocità di trasferimento elevate, per giocare ai videogiochi, navigare su internet e per il download.

Dettagli: Permette di utilizzare le potenzialità di un collegamento Ethernet USB di Tipo-C su PC, computer portatili o tablet abilitati Supporta lo standard USB 3.1 ed è inoltre retrocompatibile con lo standard USB 2.0 Alta velocità di trasferimento dati fino a 5 Gbps sulle porte USB di Tipo-A Velocità di trasferimento dati Ethernet fino a 5 Gbps Compatibile con Windows 10/8.1/8, Mac OS e Chrome

Prestazioni di alta qualità

La porta Gigabit Ethernet integrata fornisce una velocità di dati Ethernet fino a 5 Gbps per prestazioni di rete 1000BASE-T e retrocompatibilità con reti da 10M/100Mbps. Per assicurare connessioni stabili, i dispositivi connessi non dovrebbero eccedere una corrente combinata di 900 mA.

Supporta lo standard USB 3.1

L’adattatore AmazonBasics supporta lo standard USB 3.1 su piattaforme e dispositivi dotati di tutte le funzionalità, ed è inoltre retrocompatibile con lo standard USB 2.0. Per raggiungere la velocità di trasferimento secondo lo standard USB 3.1 (fino a 5 Gbps), il computer, le periferiche, i cavi e il software collegati devono supportare lo standard USB 3.1.

Specifiche

L’adattatore AmazonBasics USB di Tipo-C a hub USB a 3 porte funziona con Windows 10/8.1/8, Mac OS e Chrome. Disponibile in bianco o nero, l’adattatore pesa solamente 74 g e si abbina all’hardware e agli accessori circostanti, offrendo una trasportabilità leggera. L’adattatore misura 9,6 x 3,3 x 2,4 cm ed è coperto da una garanzia limitata AmazonBasics di 1 anno.

Trasforma la porta di Tipo-C del tuo computer in 3 porte singole USB di Tipo-A 3.1 e permette un’alta velocità di trasferimento grazie alla porta Gigabit Ethernet integrata

Alta velocità di trasferimento dati USB fino a 5 Gbps

Velocità di trasferimento dati Ethernet fino a 5 Gbps per prestazioni di rete da 1000BASE-T; retrocompatibilità con reti da 10M/100Mbps

Design reversibile – basta inserire il connettore di Tipo-C in qualsiasi dispositivo dotato di presa di Tipo-C; supporta lo standard USB 3.1 ed è anche retrocompatibile con USB 2.0

Compatibile con Windows 10/8.1/8, Mac OS e Chrome; installazione facile – non ha bisogno di driver o alimentatori

Per una connessione completa è necessario un cavo Ethernet e cavo USB di Tipo-A (venduto separatamente);

17,14 €