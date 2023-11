Amazon Basics – Adattatore da USB Type-C a femmina 3.1 Gen 1, colore bianco

Descrizione Prodotto

Cavo USB AmazonBasics da Type-C a adattatore femmina USB 3.1 Gen 1

Connetti dispositivi e periferiche dotati di USB Type-A standard (chiavette USB, tastiere, mouse) a dispositivi dotati di USB Type-C con questo adattatore femmina da USB Type-C a USB 3.1 Gen 1. Disponibile in nero o bianco, questo adattatore di alta qualità assicura connessioni facili e performance affidabili.

Dettagli: Connette dispositivi dotati di porta Type-C con cavi e periferiche di più vecchia generazione dotati di connettore Type-A, quali chiavette USB, tastiere e mouse Ricarica e alimenta dispositivi dotati di USB Type-C Fino a 5 Gbps di velocità di trasferimento dati Compatibilità con standard USB 3.1 Gen 1 certificata da USB-IF Retrocompatibile con USB 3.0 e 2.0 Potenza in uscita fino a 5 V, 3 A

Ricarica e sincronizzazione facile dei dispositivi

L’adattatore AmazonBasics USB Type-A a USB Type-C consente una ricarica facile di dispositivi dotati di USB Type-C. Il cavo è ideale per connettere dispositivi dotati di porta Type-C con cavi e periferiche di più vecchia generazione dotati di connettore Type-A, quali chiavette USB, tastiere e mouse. L’adattatore supporta fino a 3 A di potenza in uscita per alimentare e caricare velocemente dispositivi dotati di USB Type-C.

Connettore USB Type-C reversibile

Il connettore USB Type-C del cavo offre un design reversibile e user-friendly che permette di collegare il cavo al dispositivo. Non serve più badare al lato in cui si inserisce il connettore. Il connettore Type-C è largo la metà e spesso un terzo rispetto ai connettori USB-A standard e leggermente più largo dei connettori Lightning o USB Micro-A.

Certificazione USB-IF

La conformità allo standard USB 1 è certificata da USB-IF*, il che significa che il cavo è conforme a tutte le norme meccaniche, elettriche e ambientali, per assicurare un’esperienza ottimale all’utente. L’USB 3.1 Gen 1 supporta una velocità di trasferimento dati fino a 5 Gbps, con retrocompatibilità con USB 3.0 e 2.0.

*L’organizzazione senza scopo di lucro USB-IF agevola l’effettuazione di test di conformità e promuove lo sviluppo di prodotti USB di alta qualità.

L’adattatore femmina assicura un facile collegamento e performance affidabili, supportando una velocità di trasferimento dati fino a 5 Gbps

Design reversibile: possibilità di inserire facilmente il connettore in qualsiasi dispositivo dotato di porta Tipo C (indipendentemente dal verso)

Il connettore di tipo C è largo la metà e spesso un terzo rispetto ai connettori USB-A standard (e leggermente più largo delle porte Lightning o Micro-USB)

Certificato da USB-IF per essere conforme allo standard USB 3

Lunghezza di circa 14 cm