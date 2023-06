Amazon Basics Adattatore da USB 3.1 Type-C a VGA in alluminio

Descrizione Prodotto

AmazonBasics – Adattatore da USB C 3.1 a VGA in alluminio

Collega un PC, notebook o tablet con porta USB C a un monitor o display grazie a questo adattatore da USB C 3.1 a VGA in alluminio di AmazonBasics. Basta inserire un’estremità dell’adattatore direttamente nella porta USB C del dispositivo e collegare l’altra estremità al cavo VGA (venduto separatamente). Che tu voglia vedere un film su un televisore HD a grande schermo o espandere una workstation estendendo il desktop su un secondo monitor o con un mirroring, l’adattatore AmazonBasics sarà perfetto per te. Grazie alle dimensioni compatte, entra facilmente nello zaino, nella valigetta o in borsa, per trasportarlo facilmente da una parte all’altra.

Caratteristiche Trasmette il segnale video da computer o tablet a un monitor Supporta risoluzioni video fino a 1920×1200 o 1080p Compatibile con dispositivi dotati di porta USB C/Thunderbolt 3 Plug and play Per l’uso è necessario un cavo VGA (venduto separatamente)

Supporta video in HD

Il pratico adattatore supporta risoluzioni fino a 1920×1200 o 1080p per video ad alta definizione, che garantiscono immagini chiare e dettagliate in qualsiasi contesto, dai giochi ai film. Note: il VGA non trasmette segnale audio.

Compatibile con USB 3.1.

L’adattatore AmazonBasics supporta lo standard USB 3.1 su dispositivi e piattaforme complete.

Plug and play: l’adattatore è subito pronto all’uso; non sono necessari driver software o alimentatori esterni

Funziona con dispositivi dotati di porta USB-C o Thunderbolt 3

Custodia in alluminio piccola, compatta e leggera per un facile trasporto

Nota: l’adattatore viene utilizzato principalmente per collegare un dispositivo sorgente di segnale di tipo C a un monitor VGA e questo adattatore da tipo C a VGA è plug and play, non sono necessari driver esterni. Tuttavia, assicurati che la porta USB-C del dispositivo con segnale sorgente abbia la funzione modello DP Alt (non tutte le porte USB-C dispongono di questa funzionalità). Altrimenti, non ci sarà alcun display e controlla se la porta USB-C del telefono può supportare la modalità DP Alt, altrimenti non ci sarà alcuna funzione video.

