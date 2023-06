Amazon Basics – Adattatore a 3 porte USB 3.0 con porta gigabit ethernet, 3 USB A + 1 RJ45, Nero

Descrizione Prodotto

Adattatore a 3 porte USB 3.0 con porta gigabit ethernet RJ45

Connetti e sincronizza facilmente i tuoi dispositivi a un hub di un computer fisso o portatile con l’adattatore a 3 porte USB 3.0 con porta gigabit ethernet RJ45. Perfetto per un ambiente di lavoro dai ritmi frenetici oppure per chi utilizza regolarmente hard disk esterni o dispositivi smart: questo adattatore USB può connettere fino a tre dispositivi contemporaneamente. Si tratta di un dispositivo ideale per trasferire file di grandi dimensioni fra colleghi o semplicemente per sincronizzare il tuo telefono per accedere a foto, video o musica.

3 porte USB 3.0 e 1 porta gigabit ethernet Collega più dispositivi contemporaneamente Supporta una larghezza di banda fino a 1000Mbps Compatibile con una varietà di sistemi operativi Supporta la trasmissione USB 3.0 a super velocità (5Gbps) Design sottile e salvaspazio per la tua scrivania

Supporta una larghezza di banda fino a 1000Mbps

Con l’adattatore di AmazonBasics, potrai accedere istantaneamente a ogni dispositivo USB 3.0 grazie alla sua super velocità di trasmissione (5Gbps). Questo prodotto è retrocompatibile con dispositivi USB 2.0, con una potenza massima di 900mA per porta e supporta una larghezza di banda fino a 1000Mbps, per fornirti prestazioni di alta qualità su cui potrai sempre contare. L’adattatore è dotato di un design plug-and-play compatibile con vari sistemi operativi, tra cui Windows Vista, Windows XP, Windows Me, Windows 2000, Windows 7, Windows 8, Windows 10, e Mac OS X v10.8.

Design sottile con porte USB e una porta ethernet

Include più porte USB e una sola porta gigabit ethernet RJ45. Connettere i tuoi dispositivi smart, gli hard disk e tanto altro non è mai stato così semplice. Il sottile e compatto alloggiamento dell’adattatore occuperà poco spazio sulla tua scrivania, inoltre può essere riposto nella tua borsa per laptop o nel tuo bagaglio durante viaggi o brevi spostamenti.

Ti permette di connettere contemporaneamente più dispositivi

Supporta larghezze di banda di 10/100/1000Mbps per una rapida trasmissione di dati

Compatibile con i sistemi operativi inclusi Windows 8, Windows 10 e Mac OS X v10.8 successivo, non supporta la console di gioco, ad esempio Switch

Supporta la trasmissione USB 3.0 a super velocità (5Gbps); retrocompatibile con USB 2.0 e con una potenza massima di 900mA per porta

Design sottile salvaspazio, pratico per l’ufficio e per viaggiare

