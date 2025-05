Amazon Basics, 40 batterie alcaline AAA industriali da 1,5 Volt, durata 5 anni

Non perdere neanche un’offerta! Iscriviti al nostro canale Telegram Bestselling Shops per essere sempre aggiornato su tutte le nuove promozioni e opportunità.

9,55€ - 8,46€

(as of May 08, 2025 14:23:59 UTC – Details )

Prezzo:





Dal marchio

Cucina

Accessori per gli animali

Fitness

Cancelleria da ufficio

Batterie alcaline ad alte prestazioni, perfette per l’uso quotidiano in tutti i tuoi dispositivi

Confezione da 40 disponibile in una confezione conveniente e riciclabile. Ideale per utenti di batterie industriali, OEM e di grandi dimensioni

Design a prova di perdite e di lunga durata con una durata di stoccaggio di 5 anni

Adatto per luci da campeggio, luci ausiliarie e di emergenza, registratori radio, sistemi di allarme, giocattoli telecomandati, radio, lettori CD, megafoni e attrezzature mediche

Nessun metallo nocivo come cadmio, piombo o mercurio