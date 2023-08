Amazon annuncia nuovi Prime Days di sconti a ottobre

Amazon ha annunciato un nuovo evento Feste delle Offerte Prime per il prossimo ottobre, che permetterà agli iscritti al servizio premium del gigante dell’e-commerce di acquistare migliaia di prodotti a prezzo scontato. Come accaduto già a luglio, la Festa delle Offerte Prime saranno due giorni di prezzi ribassati, disponibili in quasi venti paesi diversi nel mondo, Italia compresa. Ad annunciare l’iniziativa è stato Doug Herrington, Ceo Worldwide Amazon Stores, che ha condiviso la notizia sul proprio profilo LinkedIn: “Questo ottobre porteremo un evento di shopping esclusivo per i membri Prime: Prime Big Deal Days! Sono davvero entusiasta che i membri Prime scoprano alcune delle migliori offerte di Amazon della stagione in 19 paesi tra cui Australia, Austria, Belgio, Brasile, Canada, Cina, Francia, Germania, Italia, Giappone, Lussemburgo, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Singapore, Spagna, Svezia, Stati Uniti e Regno Unito. Condivideremo maggiori dettagli non appena ci avvicineremo all’evento. Non vedo l’ora di dare ai nostri membri Prime l’accesso a risparmi anticipati esclusivi in questa stagione”.