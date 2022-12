Amazon aggiunge la TV su Echo Show 15

Amazon ha annunciato che Fire TV è disponibile su Echo Show 15, il dispositivo con display personalizzabile e supporto per lo streaming video 1080p. L’esperienza Fire TV è disponibile come aggiornamento software gratuito per tutti i clienti di Echo Show 15, e sarà disponibile anche su tutti i nuovi dispositivi. I clienti di Echo Show 15 saranno in grado di accedere ai contenuti streaming offerti da Fire TV, tra cui Prime Video, YouTube, Netflix, Disney+ e altre piattaforme online. Con il nuovo widget Fire TV, è possibile visualizzare le scorciatoie per le app di streaming utilizzate di recente, gli ultimi contenuti guardati o la propria lista di programmi preferiti. Per scorrere le opzioni d’intrattenimento su Fire TV, bisognerà toccare lo schermo, utilizzare il telecomando virtuale personalizzato o associare un telecomando Fire TV, come il Telecomando Vocale Alexa (3ª generazione).

Il menu principale include le categorie: ‘Trova’, per cercare applicazioni e video, oppure sfogliare diverse categorie di contenuti; ‘Libreria’, per accedere a ‘La mia Lista Video’, agli acquisti e ai noleggi; e ‘In diretta’, per visualizzare i contenuti TV in diretta da applicazioni e abbonamenti supportati. Con Fire TV è inoltre possibile creare diversi profili per ogni membro della famiglia e personalizzare le applicazioni e i canali dal menu principale, oltre a impostazioni come la lingua e l’accessibilità. Infine, è possibile utilizzare l’app Amazon Fire TV sul telefono cellulare per navigare nell’esperienza Fire TV.