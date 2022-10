Amaurys Perez sbrocca nella notte contro Charlie Gnocchi: “Sei un falso di M, non ti avvicinare!” – e la regia censura

Amaurys Perez ha avuto un durissimo scontro con Charlie Gnocchi al Grande Fratello Vip. Purtroppo quando è successo le telecamere inquadravano altrove e si sentivano solo le urla dello sportivo. “Tu parli solo di c*zzate Charlie! Mi hai rotto il c*zzo non ti avvicinare! Mi hai rotto il c*zzo!”

Uscito in giardino per rilassarsi, Amaurys Perez si è così sfogato con Nikita Pelizon.

“Hanno toccato una cosa a cui tengo tantissimo e non transigo. Sono argomenti che non transigo. I miei principi li difendo a spada tratta. Che non venisse a parlarmi Charlie, io so benissimo chi sono, non mi interessa se sono al Grande Fratello. Io non so recitare. Io a questo tema ci tengo tantissimo: lo sanno i miei figli e gli ospedali, non può venire a intromettersi”.