Amati di Più: Il Workshop per Donne

Lecce ha ospitato il workshop “Innamorati di te”, un’iniziativa organizzata da Codere per discutere temi legati alle donne e rivolto principalmente a loro. Durante l’evento, sono stati coinvolti rappresentanti delle Istituzioni, delle forze dell’ordine e diverse associazioni per affrontare la questione della prevenzione contro le violenze di genere e le discriminazioni. È emersa l’importanza fondamentale di promuovere una società che sia educata al rispetto reciproco e alla dignità di ogni individuo. Attraverso il confronto e il dialogo, i partecipanti hanno sottolineato la necessità di sensibilizzare l’opinione pubblica e di implementare strategie efficaci per combattere questi fenomeni. Il workshop ha rappresentato un’opportunità per condividere idee e pratiche utili a creare un ambiente più sicuro e inclusivo per le donne. La collaborazione tra le diverse realtà presenti ha evidenziato come sia possibile unire le forze per affrontare le problematiche legate alla violenza di genere, promuovendo una cultura di rispetto e solidarietà. In questo contesto, l’evento ha mirato a ispirare un cambiamento positivo nella comunità, incoraggiando le donne a prendersi cura di sé stesse e a riconoscere il proprio valore.