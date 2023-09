Amaro sfogo di Urtis dopo le rivelazioni di Corona: “Quello che mi ha detto”

Dopo mesi di notizie sul matrimonio con Giacomo Urtis, ieri sera a Belve Fabrizio Corona ha smentito tutto (pensare che il chirurgo aveva confermato le nozze a La Zanzara). E infatti nella notte è arrivato l’amaro sfogo di Giacomo, che su Instagram si è detto deluso dal suo amico speciale.

Fabrizio a Belve ha confidato a Francesca Fagnani di aver chiesto alla sua ragazza di sposarlo. L’ex re dei paparazzi a poi detto che con Giacomo ha giocato.

“Adesso sto con una ragazza giovane. Non mi vuole sposare, se le ho chiesto davvero di sposarmi? Certo. Come va la preparazione del matrimonio con Urtis? Eh vabbè stiamo organizzando [ride]. Io e lui siamo amici da anni e ci gioco. Mi sono fatto una risata.

Abbiamo un rapporto stretto. Se lui c’ha creduto al matrimonio? Sì e adesso sarà spaventato da quello che dico adesso. Sarà davanti alla tv a vedere tutto. Ma se ho chiesto alla mia fidanzata di sposarmi non c’è altro da dire. Mica ho un ripiego e vado con lui. Tra me e lui c’è un bene immenso. E no, non ho avuto esperienze con lui. Magari se diventerà donna potrà essere. Ora si chiama Jenny e chissà. No, non ho avuto esperienze con uomini. Io sono il più grande profumiere che esiste al mondo”.