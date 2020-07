Trasferire i migranti positivi al Covid, al momento ospitati ad Amantea (Cosenza), in un ospedale militare. Si va verso questa soluzione per i migranti finiti nei giorni scorsi al centro delle proteste dei cittadini. A quanto si apprende, la richiesta sulla disponibilità delle strutture sarebbe stata già chiesta dal Viminale al ministero della Difesa che avrebbe dato il via libera. Non è escluso che alla fine la scelta ricada sull’ospedale Celio, centro Covid, ma molto dipenderà dalle condizioni di salute e dalla tipologia di assistenza che necessitano i migranti che andranno ospitati.

