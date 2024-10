Amanda sotto i riflettori

Grande attesa per l’esito del televoto della quinta puntata del Grande Fratello, in onda stasera, lunedì 30 settembre. Quattro concorrenti sono a rischio di essere eliminati: Iago Garcia, Helena Prestes, Shaila Gatta e Amanda Lecciso. Questo segna una novità significativa per il formato del programma, poiché, per la prima volta, il pubblico sarà chiamato a decidere chi salvare tra questi concorrenti. Il meno votato andrà di diritto al televoto eliminatorio di giovedì.

Finora, i concorrenti non hanno mai temuto di dover abbandonare il gioco, poiché nelle precedenti votazioni erano stati chiamati a scegliere il loro favorito. Tuttavia, in questa puntata, la tensione è palpabile, e gli abitanti della Casa sono consapevoli che alcuni di loro potrebbero veramente lasciare il reality. Tra i concorrenti, Iago Garcia sembra avere il favore del pubblico, con il 33% di preferenze nei sondaggi.

Nel corso della scorsa settimana, Iago, Helena, Shaila e Amanda sono stati nominati per l’eliminazione. Questa sera si scoprirà chi sarà il primo candidato alla nomination di giovedì 3 ottobre, dove il televoto diventerà veramente decisivo. Secondo i sondaggi attuali, Iago ha più probabilità di salvarsi, mentre Amanda potrebbe trovarsi in una situazione critica.

Il sondaggio del portale ‘gradefratello.forumfree’ ha evidenziato che il 32,96% degli utenti ha votato per Iago. Helena segue con il 25,76%, mentre Shaila è a una percentuale vicina, con il 25,08%. Amanda Lecciso, infine, ha ottenuto solo il 16,20% dei voti, rendendola la potenziale vincitrice del televoto di giovedì prossimo.

La tensione cresce tra i concorrenti e gli spettatori, in attesa di scoprire chi verrà salvato e chi rischierà di lasciare la Casa definitivamente. Oltre a Iago, che sembra essere il favorito, gli altri concorrenti devono affrontare un crescente nervosismo, consapevoli che il pubblico avrà l’ultima parola sul loro destino. La serata promette di essere ricca di colpi di scena, dato che il primo eliminato potrebbe lasciare un’impronta indelebile su questa edizione del Grande Fratello.