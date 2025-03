Amanda Lecciso e le riflessioni su Iago dopo il Grande Fratello

Tanti tifavano per la nascita di una relazione tra Amanda Lecciso e Iago Garcia, ma inizialmente i due si scontrarono e si nominarono. Tuttavia, una volta che Iago è rientrato nel reality, le dinamiche sono cambiate. Alla ripresa del Grande Fratello, Alfonso Signorini ha notato un’intesa tra i due e ha provocato Amanda, che ha ammesso: “Dentro non capivamo nulla. Ho capito solo dopo, guardando i video, quanto ci vogliamo bene. Quando è uscito mi è mancato tantissimo”.

Signorini ha informato Iago di un’intervista in arrivo in cui Amanda dichiarerà che lui è l’unico uomo del Grande Fratello che potrebbe realmente interessarle. Nelle sue dichiarazioni, Amanda ha definito Iago “intelligente, tenero e sensibile” e ha rivelato che, pur avendo inizialmente pensato che non ci fosse spazio per una relazione nella Casa, ha cominciato a riflettere guardando i video creati dai fan: “Quando si crea intimità fra persone, non c’è spazio per altro, ma, uscendo, ho visto video carini con Iago”.

Amanda ha anche sottolineato l’educazione di Iago, definendolo un vero signore che la trattava con rispetto. Le sue parole sono un chiaro segno che, nonostante le incertezze iniziali, qualcosa di speciale è nato tra loro. Infine, al suo amico Javier ha chiesto di prendersi cura di lei dopo la partenza di Iago.