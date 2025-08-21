Amanda Lecciso e Iago Garcia, amore finito per la distanza

La storia d’amore tra Amanda Lecciso e Iago Garcia, iniziata dopo la loro partecipazione all’ultima edizione del Grande Fratello, è giunta al termine. La difficile gestione della distanza tra Italia e Spagna ha spinto i due a prendere la decisione di separarsi.

Amanda e Iago si sono conosciuti nella Casa del Grande Fratello, condotto da Alfonso Signorini. Qui, tra giochi e dinamiche di gruppo, è nata un’amicizia che si è trasformata in una relazione sentimentale una volta concluso il reality. All’inizio, entrambi si erano mostrati ottimisti riguardo alla loro capacità di affrontare la lontananza, ma la situazione si è rivelata più complicata del previsto.

Le sfide legate ai rispettivi impegni professionali e alla distanza fisica hanno pesato sulla loro storia. Amanda ha dichiarato a DiPiù: “La nostra storia non ha retto alla distanza, abbiamo mille impegni io in Puglia e lui in Spagna”. Nonostante i tentativi di mantenere attivo il loro legame, alla fine hanno deciso di interrompere la relazione. Amanda ha precisato che la separazione non ha portato rancore: “Tra noi non c’è nessun rancore, ma lui è a Madrid e io qua”.

Anche se la loro storia si è conclusa, entrambi continuano a nutrire un rapporto di rispetto. Hanno espresso la volontà di concentrarsi sulle loro vite professionali e personali, consapevoli delle difficoltà che la distanza ha comportato. La breve relazione ha comunque lasciato un ricordo nei cuori dei fan che li hanno seguiti nel corso della loro avventura in tv.