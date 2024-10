Amanda Lecciso contro Helena Prestes, volano stracci dopo l’episodio

Helena Prestes e Amanda Lecciso sono state protagoniste di un acceso scontro all’interno della casa del Grande Fratello, subito dopo la puntata recente. La causa della lite è stata la nomination che Helena ha indirizzato verso Amanda, la quale si è mostrata delusa e ha deciso di affrontare la modella brasiliana. Durante il confronto, le due concorrenti non si sono risparmiate, dando vita a un vero e proprio catfight.

Helena ha accusato Amanda di essere una pettegola, affermando che la sua condotta all’interno della casa è caratterizzata dal gossip e dalla diffusione di voci negative. Ha infatti detto: “Qual è il problema che ti ho votata? Tu vai sempre in giro a parlare con gli altri e fai i pettegolezzi. Fai più gossip delle Non è la Rai”. Questa accusa ha spinto Amanda a difendersi, sostenendo che quelle fossero solo affermazioni infondate e chiedendo esempi concreti.

La tensione è salita rapidamente quando Amanda ha definito Helena "instabile", scatenando ulteriormente la reazione della modella, che si è sentita offesa e ha risposto: “Lo vedi che offendi? Adesso sono anche instabile. Non mi capisci?”. Helena ha ribadito la sua posizione riguardo alla nomination, dimostrando di non avere dubbi sulla sua decisione iniziale.

Amanda ha continuato a ribattere, affermando che il discorso non aveva senso e cercando di interrompere il confronto. Tuttavia, Helena, esasperata, ha sentenziato: “Non si capisce un cao? Allora vai a fare in co!”. Questo scambio di insulti ha reso evidente la rottura tra le due, che sembrano ora destinate a un conflitto aperto.

Il litigio ha attirato l’attenzione del pubblico e degli altri concorrenti, alimentando ulteriormente il clima già teso all’interno della casa. Gli spettatori e i fan dei due partecipanti sono rimasti colpiti da questa animata discussione, sottolineando come entrambi avessero delle personalità forti e un approccio diretto e senza peli sulla lingua.

Insomma, la rivalità tra Helena e Amanda rischia di diventare uno degli elementi salienti di questa edizione del Grande Fratello, con il pubblico che attende di vedere come si evolverà questa già infuocata situazione.