Amanda Lear imitata a Drag Race France, la sua reazione

Gli autori di Drag Race Italia per ben due edizioni hanno snobbato Amanda Lear e lei di tutta risposta è andata ospite dai nostri cugini di Drag Race France.

L’épisode 4 sera disponible demain à 18h sur notre plateforme, on règle les réveils ! ⏰🫡 pic.twitter.com/29WPyBQuIZ

Plus qu’un seul dodo avant de retrouver ✨ Amanda Lear ✨ dans #DragRaceFrance !

Lo ha fatto nel corso della seconda edizione durante la puntata dello Snatch Game che – ironia della sorte – l’ha pure vista fra i personaggi imitati da una queen rimasta in gara.

Quoi de mieux qu’Amanda Lear ? Deux Amanda Lear ! On a vu double dans le #SnatchGame de cette saison grâce à Punani. 🧐

Imitare Amanda Lear è difficile, farlo davanti AmOnda Lear stessa lo è ancora di più. Ma la drag queen Punani ci è riuscita alla grande.

“Sono morta dallo stress nell’imitare Amanda Lear davanti a lei” – ha scritto Punani su Instagram – “Lei ha sconvolto la mia infanzia musicalmente e mi ha stupito e ispirato con la sua libertà, il suo mistero e il suo senso dell’humor. La sua storia è incredibile sia come modella, come attrice e come musa”.