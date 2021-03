Al Festival di Sanremo durante la serata delle cover, i Maneskin hanno duettato con il loro mentore di X Factor, Manuel Agnelli, sulle note di Amandoti. Ma a quanto pare Agnelli è stato il piano B a basso costo, dato che a quanto pare la prima scelta sarebbe stata Amanda Lear.

“Mi avevano chiamato i Maneskin, che non conoscevo, per duettare su Amandoti” – ha svelato Amanda Lear fra le pagine di TPI – “Solo che non c’erano soldi e gli ho detto: ragazzi, sapete oggi quanto costa anche solo un paio di ciglia finte? E allora hanno preso quel tipo con la barba. Comunque li ho amati molto. Peccato che, in generale, mancassero le belle canzoni: sembrava una sfilata di moda, tutto troppo fashion: solo look, pettinatura, vestiti”.

Amanda Lear, iconica diva che finge di non conoscere gli artisti, ha infatti appellato come “tipo con la barba” proprio Manuel Agnelli, fondatore e frontman del gruppo rock Afterhours.

Ovviamente non sta con le mani in mano, dato che sta per tornare con un nuovo album di cover.

“Fortunatamente ho una bella casa nel sud della Francia e sono stata sempre sola. Venivano solo a portarmi i giornali. Stavo con i miei gatti e i quadri. E ho preparato il mio nuovo disco che è una svolta. Mi sono detta: basta disco. Non voglio mica ridurmi come Madonna che a 200 anni ancora è lì con i ballerini e i ventilatori nell’extension a sculettare. Ho deciso di fare un disco in francese. Canto classici di grandi autori, come Gainsbourg, in versione quasi Unplugged, con la chitarra e il piano. Uscirà a settembre”.

Amen.

Il nuovo singolo di Amanda, More, e la cover Amandoti che i Maneskin hanno fatto con Agnelli sul palco dell’Ariston: