Amanda Lear, ospite da Mara Venier a Domenica In, ha parlato del film su Salvador Dalì dove ci sarà anche un’attrice che interpreta lei.

“Hanno fatto un film sulla sua vita [di Salvador Dalì, ndr], con Ben Kingsley. E in questo film, hanno preso una modella australiana, alta, bionda, che recita la mia parte. E io ho visto la sua foto e ho detto “Beh, non mi piace! Sembro una M ucraina“.

La conduttrice non ha capito subito la battuta, tant’è che ha replicato ad Amanda Lear: “Sembra cosa?“. Ottenendo come risposta un più corretto: “Sembra una James Bond Girl, ecco!“.

Il caso è esploso soprattutto sui social e Mara Venier, di ritorno dalla pubblicità, ha fatto chiarezza mettendo i puntini sulle i.

“Io voglio precisare una cosa. Quando Amanda se n’è uscita con quella battuta molto infelice, io ho detto subito “Cosa hai detto?” perché non avevo capito. Se avessi capito quello che stava dicendo, è chiaro che avrei preso le distanze come le prendo adesso. Non è il momento adesso di fare polemiche inutili!

Non avevo sentito per cui stop alle polemiche! Non è proprio il momento sennò rimandiamo in onda il pezzettino in cui io ho detto “Cosa hai detto?”… Vi prego, non è il momento. Lo sapete com’è fatta Amanda Lear, se n’è uscita così, in maniera istintiva. Non ve lo devo spiegare io. La base della sua personalità sono le battute di spirito. Questa è stata un’uscita infelicissima che io non ho sentito e chiudiamo qua”.