Amanda Lear: Confessioni sui Maneskin e i Tronisti

Amanda Lear ha rilasciato un’intervista al magazine F, dove ha condiviso le sue opinioni sui tronisti di “Uomini e Donne”, sui Maneskin e sul mondo delle influencer. La diva francese ha criticato le influencer che frequenta i red carpet, descrivendole come “povere disgraziate svestite” e affermando di non avere intenzione di tornare a quella scena, dopo aver indossato, in passato, vestiti trasparenti che ora considera privi di senso.

Riguardo ai Maneskin, Amanda ha raccontato di un episodio al Festival di Sanremo 2021, dove le è stato proposto di duettare con la band. Tuttavia, la collaborazione è saltata quando ha chiesto un compenso, facendo infuriare i musicisti: “Non li conoscevo, ho chiesto quanti soldi mi davano per andare da Parigi a Sanremo e lui mi ha risposto che erano un gruppo famosissimo.” Amanda ha ammesso che, all’epoca, non sapeva chi fossero, ma ora si rammarica per non aver partecipato.

Infine, ha rivelato che alcuni tronisti le hanno scritto per proporsi di posare nudi per i suoi dipinti: “Negli ultimi tempi, i maschi si sono resi conto di non doversi vergognare di spogliarsi.” Amanda ha sottolineato che ora è abituata a dipingere i corpi maschili a memoria, dimostrando una buona familiarità con la forma umana.

Fonte: www.biccy.it