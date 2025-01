Amanda Knox: Sentenza di colpevolezza per calunnia nei confronti di Lumumba nell’omicidio di Meredith

Amanda Knox è stata definitivamente condannata dalla Cassazione per calunnia contro Patrick Lumumba riguardo l’omicidio di Meredith Kercher. I giudici hanno stabilito una pena di tre anni per Knox, che ha già scontato la condanna in carcere negli Stati Uniti. Lumumba, accusato ingiustamente da Knox nel 2007, ha espresso soddisfazione per la decisione, sottolineando che si tratta di un errore che la donna dovrà portare con sé per tutta la vita.

La condanna di Knox riguarda le sue dichiarazioni fatte durante gli interrogatori, in cui accusò Lumumba di essere l’autore del delitto, nonostante sapesse che era innocente. Lumumba aveva infatti lavorato con Knox nel pub LeChic di Perugia e, la sera del delitto, l’aveva scusata da un turno lavorativo. Knox inizialmente fornì una versione confusa, citando un sogno in cui Lumumba era coinvolto. Le sue affermazioni risultarono decisive per l’arresto di Lumumba, che passò 14 giorni in carcere prima di essere scagionato.

Le dichiarazioni di Knox furono registrate nel suo memoriale, ma successivamente avrebbe espresso dubbi sulla loro veridicità, sostenendo di aver parlato sotto pressione. Nonostante ciò, fu condannata per calunnia: in primo grado a un anno, poi a tre in Corte d’Assise.

Lumumba, la cui innocenza è stata dimostrata da testimoni e mancanza di prove biologiche, ha chiesto che la condanna a Knox fosse confermata durante il procedimento. La Cassazione ha quindi confermato la condanna a tre anni per la Knox.