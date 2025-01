Amanda Knox, processo per calunnia a Patrick Lumumba: oggi udienza in Cassazione

Quasi vent’anni dopo l’omicidio di Meredith Kercher, continua il percorso giudiziario di Amanda Knox in Italia. Oggi si svolgerà un’udienza in Cassazione riguardante il processo per calunnia ai danni di Patrick Lumumba, imputata la statunitense. I giudici della prima sezione penale dovranno pronunciarsi sulla sentenza di condanna emessa lo scorso giugno dalla Corte d’assise d’Appello di Firenze, che ha inflitto ad Amanda Knox una pena di tre anni di reclusione. Knox ha già scontato quasi quattro anni di carcere per l’omicidio della studentessa inglese Meredith Kercher, avvenuto a Perugia la sera del 1º novembre 2007, prima di essere definitivamente assolta.

Patrick Lumumba sarà presente in aula. L’avvocato Carlo Pacelli, che lo rappresenta come parte civile, ha confermato la sua presenza in Cassazione, sottolineando che Lumumba considera doveroso essere lì poiché ha subito danni devastanti, sia morali che economici, a causa della calunnia nei suoi confronti. Secondo il legale, Patrick non ha mai ricevuto alcun risarcimento e ha dichiarato che Amanda non ha mai mostrato rimorso né pietà nei suoi confronti. La situazione rimane complessa e carica di tensione, mentre Knox cerca di navigare le conseguenze legali del passato, e Lumumba cerca giustizia e riconoscimento per il danno subito.