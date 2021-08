Amanda Knox è tornata a far parlare di sé e questa volta non per delle battute squallide su quello che è accaduto nel 2007 a Perugia. La 34enne è incinta e l’ha annunciato nel suo podcast pubblicando l’audio del momento in cui ha fatto il test di gravidanza:”Oh mio Dio, questa è una linea tenue. Ok, ok, ok non voglio entusiasmarmi troppo. Oddio si sono incinta! Tre barre…si! Siiiii! Grazie a Dio ce l’abbiamo fatta: siamo in dolce attesa“.

Ma dopo la bella notizia è scoppiata una polemica, perché Amanda Knox e il compagno hanno rivelato che la loro esperienza genitoriale diventerà una serie e che documenteranno il percorso, dalla gravidanza alla nascita. In molti hanno accusato la donna di voler monetizzare anche un momento così privato.

“È proprio vero, sono incinta. Quando vivi una perdita, è dura credere al segno di una notizia positiva, specialmente se sei stata immersa in tutte queste tragiche storie di lotta con l’infertilità. Stiamo registrando audio della nostra esperienza sin dal giorno uno. Restate sintonizzati per la nostra prossima miniserie, 280 giorni, dove vi porteremo con noi in un viaggio intimo dal concepimento alla nascita”.

Amanda Knox, il post tratto dal suo podcast Labyrinths.

After my own miscarriage, I spoke w/ dozens of women about infertility. But this isn’t just a personal problem; it could be a global one. Sperm counts are on the decline & miscarriages are on the rise. Join us with renowned epidemiologist @DrShannaSwan

https://t.co/gsGWPsDOJJ pic.twitter.com/2wrNCaokXs — Amanda Knox (@amandaknox) August 4, 2021

Does my name belong to me? My face? What about my life? My story? Why does my name refer to events I had no hand in? I return to these questions because others continue to profit off my name, face, & story without my consent. Most recently, the film #STILLWATER. / a thread — Amanda Knox (@amandaknox) July 29, 2021