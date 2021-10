Si chiama Eureka Muse ed è la piccola di Amanda Knox, la ex studentessa americana, condannata e poi assolta dall’accusa di omicidio della sua coinquilina Meredith Kercher. Un delitto che nel 2007 convolse Perugia e fece parlare mezza Italia divisa tra innocentisti e colpevolisti nei confronti di Amanda e del suo fidanzato di allore Raffaele Sollecito, anche lui poi assolto.

La piccolina in realtà è nata già da qualche mese ma Amanda e suo marito Cristopher Robinson lo hanno reso pubblico solo oggi in un’intervista al New York Time. Tanto riserbo, hanno spiegato il papà e la mamma di Eureka Musa, per proteggerla daii paparazzi. Per poi Amanda scrivere sui social, dove la coppia ha aveva già annunciato di aspettare un bambino registrando le urla di gioia al momento del test: “Sin dalla mia assoluzione, ho lottato per reclamare la mia identità e proteggere le persone che amo dallo sfruttamento come contenuto dei tabloid. Non è facile, e spesso mi sento come se stessi cercando di inventare buone scelte da una pessima base. So che non posso proteggere al 100 per cento mia figlia dal tipo di trattamento che ho subìto, ma sto facendo del mio meglio. Ecco perché questa sarà l’unica sua foto che condividerò sui social media”.