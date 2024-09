Amanda, Helena, Iago o Shaila: chi rischia secondo i sondaggi del Grande Fratello?

Questa sera, durante la quinta puntata del Grande Fratello, scopriremo il risultato del televoto che coinvolge Amanda Lecciso, Helena Prestes, Iago Garcia e Shaila Gatta, tutti in nomination. Gli spettatori sono invitati a votare il loro concorrente preferito, mentre il meno votato diventerà ufficialmente il primo candidato per l’eliminazione, prevista per giovedì 3 aprile, in occasione della sesta puntata. I sondaggi indicano una situazione piuttosto sfavorevole per Amanda Lecciso, che sta rischiando di essere eliminata. Questa situazione si deve anche al fatto che, durante il suo tempo nella Casa, Amanda non ha contribuito a creare dinamiche significative, venendo spesso dimenticata dagli spettatori.

Amanda Lecciso ha 36 anni ed è originaria di Lecce, dove vive tutt’ora. Da giovane, ha desiderato lavorare nel mondo del cinema, ma ha scelto di mantenere una vita lontano dai riflettori, a differenza delle sue sorelle maggiori, Loredana e Raffaella, che sono frequentemente apparse in televisione. Amanda è madre di due figli, uno di 16 anni e l’altro di 10, avuti da relazioni diverse, ma mantiene buoni rapporti con entrambi i padri. Attualmente gestisce alcune strutture ricettive e nel tempo libero si dedica al fitness e al giardinaggio. Si definisce single, romantica e curiosa, e sembra pronta ad affrontare nuove esperienze e a fare nuove conoscenze.

Tra gli altri concorrenti presenti nella Casa si trovano Clarissa Burt, Clayton Norcross, Enzo Paolo Turchi, Ilaria Clemente, Javier Martinez, Jessica Morlacchi e molti altri.

L’atmosfera nella Casa continua a essere seguita con grande interesse dal pubblico, e il Grande Fratello offre aggiornamenti costanti attraverso vari canali, inclusi Mediaset Extra e Mediaset Infinity. Gli aficionados possono vivere l’esperienza del reality anche sui social media.

Concludendo, l’appuntamento per il prossimo episodio è fissato per lunedì. La tensione per l’eliminazione di Amanda e il risultato del televoto tiene gli spettatori con il fiato sospeso, mentre il reality continua a essere un punto di riferimento per l’intrattenimento in Italia.