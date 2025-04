Amanda e Iago sono una coppia, il commento di Loredana Lecciso

Amanda Lecciso e Iago Garcia hanno ufficialmente avviato una relazione dopo la loro uscita dalla Casa del Grande Fratello. Inizialmente, le loro uscite erano sempre in compagnia di altri concorrenti, ma ora la situazione sembra essersi evoluta. Alfonso Signorini ha rivelato in diretta che tra Amanda e Iago sta sbocciando una bella frequentazione, rivelazione confermata anche da Loredana Lecciso, che ha riferito di averli sentiti al telefono mentre erano a cena insieme. Anche se entrambi stanno vivendo qualcosa di speciale, preferiscono mantenere un certo riserbo su questa nuova fase della loro vita.

Amanda ha condiviso le sue riflessioni su Iago, sottolineando come, durante la loro permanenza nella casa, non avessero chiaro il loro legame. Ha riconosciuto che inizialmente avevano delle tensioni, ma che alla fine si volevano bene. Dopo aver visto i video della loro esperienza, Amanda ha compreso meglio la sua connessione con Iago e ha ammesso di sentire la sua mancanza una volta uscita. Ha descritto Iago come una persona intelligente, tenera e sensibile, un vero gentiluomo che si prende cura di lei.

In sintesi, anche se la loro relazione è ancora alle fasi iniziali e avvolta in un certo mistero, la chimica tra Amanda e Iago è innegabile e il loro rapporto sta evolvendo in qualcosa di più profondo e significativo.