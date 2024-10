Amanda, Clarissa, Iago o Maria Vittoria: chi esce secondo i sondaggi?

Questa sera andrà in onda la sesta puntata del Grande Fratello, dove verrà annunciato il risultato del televoto che vede in nomination Amanda Lecciso, Clarissa Burt, Iago Garcia e MariaVittoria Minghetti. Il pubblico è invitato a votare il proprio concorrente preferito; il meno votato verrà eliminato. I sondaggi sono incerti, ma Clarissa Burt sembra essere la più a rischio di eliminazione.

Clarissa Burt, 65 anni, è un’icona di bellezza degli anni ’80, ex top model, attrice e imprenditrice. La sua carriera in Italia inizia nel 1988 con il film “Caruso Pascoski”, diretto da Francesco Nuti, con il quale intrattiene una relazione per due anni. Successivamente, lavora anche con Massimo Troisi, sebbene il loro rapporto sia caratterizzato da alti e bassi. Negli anni ’90 e 2000, Burt raggiunge la notorietà come attrice, partecipando a “La storia infinita 2” e conducendo importanti programmi televisivi su reti come Rai e Mediaset, affiancando nomi celebri come Pippo Baudo e Raffaella Carrà. Nel 2005, per motivi familiari, torna a vivere negli Stati Uniti, dove si stabilisce a Phoenix. Qui assume il ruolo di CEO di In the Limelight Media, una piattaforma dedicata all’empowerment femminile, e diventa portavoce di Domestic Shelters, un’associazione che supporta donne vittime di violenza.

Attualmente, i concorrenti nella Casa del Grande Fratello includono Amanda Lecciso, Clarissa Burt, Clayton Norcross, Enzo Paolo Turchi, Helena Prestes, Iago Garcia, Ilaria Clemente, Javier Martinez, Jessica Morlacchi, Lorenzo Spolverato, Luca Calvani, Luca Giglio Giglioli, MariaVittoria Minghetti, Michael Castorino, Shaila Gatta, Tommaso Franchi e Yulia Bruschi.

L’appuntamento con il Grande Fratello continua giovedì prossimo, e nel frattempo, il pubblico può seguire gli aggiornamenti su Mediaset Extra, Mediaset Infinity, e attraverso i social media e il sito ufficiale. Buonanotte e continuate a seguire le avventure nella Casa!