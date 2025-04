Amal Clooney: Sulla Lista Nera di Donald Trump e il Rischio di Non Rientrare negli Stati Uniti

Amal Clooney rischia di non poter tornare negli Stati Uniti. È stata aggiunta da Donald Trump alla lista nera dei nemici, dopo aver collaborato con la Corte Penale Internazionale per l’emissione di un mandato di arresto contro il premier israeliano Netanyahu, accusato di crimini di guerra a Gaza. Le sanzioni potrebbero impedirle di rientrare in California.

Il Ministero degli Esteri britannico ha avvertito diversi giuristi, tra cui Amal Clooney, sulla possibilità di subire sanzioni dall’amministrazione Trump. Amal ha avuto un ruolo cruciale nel mandato di arresto, affermando che vi erano “ragionevoli motivi” per ritenere Netanyahu responsabile di crimini contro l’umanità. Entrambi hanno respinto le accuse come “menzogne assurde”.

La situazione aggrava le tensioni nelle relazioni internazionali, dato il sostegno degli Stati Uniti a Israele contro le autorità giudiziarie internazionali. Infatti, la decisione della Corte dell’Aja potrebbe portare a una ritorsione da parte dell’amministrazione Trump nei confronti dei giuristi coinvolti, prevedendo il congelamento di beni e conti negli Stati Uniti, oltre al divieto di ingresso nel paese.

Amal Alamuddin, 47 anni, è una esperta avvocatessa per i diritti umani, nata a Beirut e laureata a Oxford. Ha collaborato con l’Onu e ha difeso vittime di conflitti. Sposata con George Clooney dal 2014, la coppia ha due gemelli. Recentemente sono circolate voci su una crisi coniugale, con Amal assente all’apertura dello spettacolo di Clooney a Broadway. Le potenziali sanzioni di Trump potrebbero approfondire ulteriormente questo divario.