Amal Clooney incanta a Londra con look sorprendente agli Albie Awards

Gli Albie Awards si sono tenuti a Londra, dopo aver lasciato New York, al Museo di Storia Naturale, dove George e Amal Clooney hanno accolto oltre quattrocento ospiti per la quarta edizione del premio dedicato alla giustizia e ai diritti umani. Tra i nomi illustri presenti sul red carpet, spiccano Meryl Streep, Emma Thompson, Jacinda Ardern e Donatella Versace.

Amal Clooney ha rubato la scena a tutti, indossando un abito color cioccolato firmato Dario Vitale per Versace. Il suo look impeccabile ha suscitato commenti, poiché appariva più levigata e luminosa del solito. La stampa britannica ha notato che il suo viso sembrava più disteso, con lineamenti più definiti e una pelle visibilmente compatta.

Secondo alcune indiscrezioni diffuse da vari tabloid, Amal avrebbe recentemente optato per un “non-surgical facelift”, un trattamento estetico non invasivo che combina filler, biostimolanti e tecniche a ultrasuoni. Questo approccio permette di ridefinire i contorni del viso e migliorare l’elasticità della pelle, offrendo risultati naturali ma evidenti. I cambiamenti nell’aspetto di Amal sono stati così significativi da farla apparire quasi un’altra persona rispetto a qualche stagione fa.