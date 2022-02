Il Festival di Sanremo 2022 è un successo senza possibilità di smentita, gli ascolti sono da record, dal 55% di share della prima serata al 60,5% dell’appuntamento dedicato alle cover. Per questo motivo pensare che Amadeus dica addio alla kermesse è quasi impossibile. Infatti poco fa Dagospia ha confermato che il conduttore dovrebbe tornare al timone di Sanremo anche l’anno prossimo. Secondo Giuseppe Candela, se Amadeus dovesse rifiutare, la Rai potrebbe pensare ad una presentatrice donna.

“Gli ascolti clamorosi fanno gongolare la Rai, uno spettacolo riuscito che ha premiato il lavoro di Amadeus. Stando alle nostre fonti i vertici aziendali proporranno al conduttore la direzione artistica e la conduzione dell’edizione 2023. Un passaggio considerato obbligato, un atto dovuto: la Rai lo vuole e farà di tutto per convincerlo. Ma cosa farà il conduttore? Chiuderà il cerchio con i tre anni o concederà il poker? Di fronte a un suo no, l’azienda potrebbe vagliare una conduzione al femminile. E’ ancora troppo presto, ci sarà tempo per valutazioni più approfondite”.

2022: 11.378.000 telespettatori con uno share del 60,5%

2021: 8.014.000 telespettatori, con uno share del 44.7%.

2020: 9.560.000 telespettatori, con uno share del 53,3%.

“Sono dispiaciuto, siamo qui a fare le pulci sulla presenza di Jovanotti? Ho fatto il 60% di share e me lo voglio godere. Ogni cantante in gara è libero di portare chi vuole e libero di interpretare la canzone che vuole, anche un suo successo. E di annunciarlo o meno. La presenza di Lorenzo non la conoscevo neanche io fino a 24 ore fa. All’ultimo è stato concordato un evento a sorpresa: erano tre anni che speravo venisse. E’ venuto per amicizia verso Gianni e si è fermato perché un altro amico glielo ha chiesto”.