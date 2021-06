Amadeus subito dopo la fine del Festival di Sanremo 2021 ha dichiarato che difficilmente tornerà presto all’Ariston. Eppure pare che i vertici di Viale Mazzini da tempo stiano cercando di convincere il conduttore a fare il tris. Ma la vera notizia del giorno è che Amadeus potrebbe fare una bella doppietta e presentare in pochi mesi sia Sanremo, che l’EurovisionSong Contest 2022.

A lanciare l’indiscrezione è stato Blogo: “Sull’Eurovision song 2022 il nome più gettonato ed in pole position per la conduzione e direzione artistica (insieme all’EBU ovviamente) sarebbe quello di Amadeus. Il conduttore che ha portato Rai1 ad essere la rete più vista dell’access prime time con il suo Soliti ignoti, oltre ad essere ormai il biglietto da visita dei conduttori Rai e ad aver diretto e condotto gli ultimi due Festival di Sanremo con grandi ritorni sia in termini di ascolti che -cosa per niente secondaria- discografici, alla fine della fiera è quello che ha scelto “Zitti e buoni” il brano dei Maneskin che ha vinto l’ultimo Eurovision song contest, quindi sarebbe giusto, doveroso e quasi una quadratura del cerchio che sia lui a guidare l’Eurovision italiano. La possibilità che arrivi un clamorosa doppietta per Amadeus (Sanremo più Eurovision) pare diventi sempre più concreta“.

Forse mi sono perso qualcosa io, ma Amadeus sa l’inglese alla perfezione? In ogni caso sono d’accordo ad un possibile Sanremo ter, ma per l’Eruvision vedrei più indicato Alessandro Cattelan.

Si fanno tanti nomi per la conduzione dell’#Eurovision2022, io scommetto che alla fine ci sarà Amadeus a presentarlo…#Eurovision #ESCita pic.twitter.com/ELzE8Q8vjn — ©️ℹ️®️🅾️ 💙 (@ZeusMega) May 24, 2021

Amadeus all’Eurovision?

Il mese scorso durante un’intervista il presentatore de I Soliti Ignoti ha rivelato che non direbbe di no ad una proposta per l’Eurovision: “Cosa penso di una mia possibile conduzione dell’evento? Diciamo che prenderei in considerazione l’offerta. E’ pur sempre la Champions League della musica. […] I francesi? Io dico sempre che nella vita bisogna saper vincere, ma soprattutto saper perdere e chi ha fatto polemica ieri dimostra di non saper perdere“.

Amadeus dovrebbe condurre #Eurovision2022 in quale lingua esattamente? 😂😂😂 — GigiGx (@GigiGx) June 17, 2021