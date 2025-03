Amadeus: Tempesta Mediatica con Giovanna Civitillo

Il magazine ‘Oggi’ ha pubblicato una foto che ritrae una presunta lite tra Amadeus e sua moglie, Giovanna Civitillo, una delle coppie più celebri dello spettacolo italiano. Amadeus, conduttore noto per il suo ruolo su Nove, e Giovanna, attualmente ospite su Rai 1 nel programma ‘È sempre mezzogiorno’, avrebbero avuto un acceso confronto in un parco di Milano. Nella foto, Giovanna appare con un’espressione preoccupata mentre discute con Amadeus, la cui figura è visibile solo di spalle. Il magazine esprime preoccupazione, evidenziando che il conduttore sta affrontando un periodo difficile non solo per le deludenti audience televisive, ma anche per le tensioni con la moglie.

Amadeus ha recentemente affrontato una transizione da Rai a Nove, con risultati non entusiastici. Dopo il successo di Sanremo e Affari Tuoi, il suo nuovo programma ‘Chissà chi è’ ha avuto ascolti insoddisfacenti, portando alla sua chiusura anticipata. Tuttavia, ‘La Corrida’ ha ottenuto buoni riscontri di pubblico, segnalando un possibile rilancio per il conduttore. Sono anche attesi nuovi sviluppi, con voci che indicano un imminente show musicale su Nove e la partecipazione ad ‘Amici’ di Maria De Filippi come giudice.

Nonostante le possibili incomprensioni personali, si presume che Giovanna continuerà a sostenere il marito nel suo percorso professionale, dimostrando che anche le coppie celebri possono attraversare momenti di difficoltà.