Come già sappiamo sono tre i programmi che Amadeus condurrà la prossima stagione televisiva su Nove. In questi giorni si stanno delineando i dettagli del suo contratto e come dichiarato dal primo comunicato stampa diramato da WBD, il conduttore avrà “un programma in access prime time” e “due programmi in prime time“.

Quello in access prime time, come già sappiamo, è I Soliti Ignoti che la Rai si è dimenticata di rinnovare e che Amadeus ha già condotto per svariati anni. Al Corriere della Sera il direttore di WBD Alessandro Araimo ha dichiarato: “Oggi in quella fascia [l’access prime time, ndr] oscilliamo, siamo attorno al 4%, se raddoppiamo quella cifra è già un grandissimo risultato anche se la rete ha dimostrato di saper fare di più. Ma al di là del primo riscontro sarà importante la crescita nel tempo”. L’obiettivo di Nove è quindi portare quella fascia al 8% grazie proprio alle identità nascoste all’arrivo di Ama. Un 4% da rosicchiare a Rai1 che proporrà Affari Tuoi con Stefano De Martino. Ovviamente il nome I Soliti Ignoti resta di proprietà della Rai, tant’è che su Nove potrebbe andare in onda col titolo originale del format, ovvero Identity.

Amadeus: svelato quale sarà il terzo programma che condurrà su Nove dopo La Corrida e I Soliti Ignoti

Amadeus, oltre a Identity (titolo provvisorio), condurrà anche una nuova edizione de La Corrida. Infine c’è il terzo programma, il secondo in prime time. Intervistata da Tv Sorrisi & Canzoni, Laura Carafoli di WBD ha dichiarato: “Marina Donato è entusiasta di Amadeus, La Corrida si svolgerà in un’arena e sarà in diretta da fine ottobre. Il terzo programma sarà dedicato alla musica, ma no, non sarà X Factor“.

Il terzo programma di Amadeus sarà quindi “un programma musicale” ma non X Factor. E se fosse Music Farm? Oppure Ora O Mai Più? O uno show ispirato a quei due?