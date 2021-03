Amadeus a Il Fatto Quotidiano ha rilasciato una lunghissima intervista conclusiva sulla sua seconda esperienza al Festival di Sanremo, terminata con la vittoria dei Maneskin.

Dopo aver annunciato che anche Madonna era stata contattata come ospite d’onore, Amadeus ha confessato come mai ha scelto di chiamare ben 26 cantanti in gara:

“Quando mi è stato chiesto di fare Sanremo due anni fa il mio pensiero è andato alla musica […] Mi capitava di vedere nomi al Festival che duravano dieci giorni. Per me Sanremo deve essere lo specchio di quello che si ascolta, senza dimenticare qualche elemento storico ma solo perché hanno pezzi forti, non perché devono esserci per forza.” “Perché 26? Ho voluto aiutare un settore fermo, ho scelto di rispondere alle richieste di aiuto. Il numero giusto può essere 22 o 24 ma ho pensato di dover dare un segnale. Quanto è cambiato a quei 2 nomi in più salire sul palco più importante, l’unico palco su cui si poteva salire e cantare?”.

Amadeus: “Ecco perché molti giovani e pochi over in gara”

“Mi sono fatto guidare solo dal mio istinto e non mi sono posto delle quote iniziali su over, giovani e così via. Se è mancata qualche quota over? Per il mio gusto e per la mia visione del Festival le proposte non sono state soddisfacenti. Magari fossero arrivate proposte forti da volti anche più conosciuti. Così non è stato”. “Orietta Berti? Ad agosto l’ho vista in una puntata di Techetechete, ho pensato mancasse da tanti anni a Sanremo, l’ho chiamata e l’ho invitata. Ho sentito quattro pezzi, questo che ha portato al Festival lo trovo bellissimo, l’ho scelto subito. Un classico che racconta una straordinaria storia d’amore, quella con Osvaldo. Lei è una donna ironica, intelligente e talentuosa. Dopo tanti anni è di nuovo in classifica e di questo ne sono felice.”

Infine non è mancato un commento sugli introiti pubblicitari, mai tanti come quest’anno: ben 38 milioni di euro.