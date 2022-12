Amadeus svela la verità su Silvia Toffanin a Sanremo

Amadeus durante l’incontro con la stampa a Palazzo Donini a Perugia per la presentazione de L’Anno Che Verrà, il tradizionale show di Capodanno di Rai1, ha parlato del Festival di Sanremo e del caso Silvia Toffanin.

Un caso che ha tenuto banco negli ultimi giorni fra comunicati stampa, smentite, cancellazioni e fonti internet a Rai e Mediaset che hanno dato due versioni opposte alla storia. Tutto è nato quando ANSA ha pubblicato una smentita condivisa anche da Mediaset che vedeva la conduttrice di Verissimo rifiutare la conduzione del Festival di Sanremo con parole come “non è interessata a quel genere di prestazioni artistiche”. Un comunicato stampa cancellato poco dopo e smentito da una fonte Rai che ha parlato di contatto fra Silvia Toffanin e l’Ariston risalente al 2020.

Amadeus ha così chiarito, come ripreso da Andrea Conti su Twitter.

“Avevo chiesto a Silvia Toffanin di venire il primo mio Sanremo nel 2020 e lei carinamente aveva declinato l’invito, dicendomi ‘non me la sento, magari più avanti vediamo‘. Le porte per quanto mi riguarda per Silvia Toffanin sono aperte”. La Toffanin mi piace molto ed è molto brava. Magari il prossimo anno che è il mio ultimo Festival sarò felice di averla con me e glielo richiederò magari mi dirà di sì. Ho un rapporto fraterno con Graziellina [manager della Toffanin, ndr] ci sentiamo tante volte e anche per gli auguri, non abbiamo mai affrontato l’argomento Silvia ultimamente. Non è detto non accada in futuro e lo richiederò a Graziella”.