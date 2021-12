Mercoledì scorso il settimanale Chi ha pubblicato la lista di 16 (dei 22) big in gara al Festival di Sanremo 2022. Il giorno dopo la Rai ha fatto sapere che Amadeus avrebbe potuto annunciare tutti i cantanti in gara anche prima dell’appuntamento con Sanremo Giovani del 15 dicembre.

“La modalità di rivelare gli Artisti scelti da Amadeus per la competizione del Festival è cambiata. Adesso il direttore artistico ha la facoltà di svelare il cast completo del prossimo Sanremo dal giorno 2 dicembre. Questo non vincolando più le comunicazioni dei cantanti in gara alla serata del 15 dicembre. Viene mantenuto l’impegno per i suddetti artisti di partecipare alla serata finale di Sanremo Giovani prevista per il 15 dicembre 2021 a Sanremo”.

E infatti il conduttore ha deciso di rivelare tutti i big del 2022 nell’edizione di stasera del TG1.

UFFICIALE

Saranno resti noti stasera i nomi dei 22 ‘Big’ in gara a #Sanremo2022. Ad anticiparli sarà Amadeus, direttore artistico del Festival, nel corso di due collegamenti nell’edizione del Tg1 delle 20 condotta da Francesco Giorgino https://t.co/oAQ7eaulwD — Andrea Conti (@IlContiAndrea) December 4, 2021

Amadeus svela i nomi dei big in gara a Sanremo 2022: la lista completa.

Festival di Sanremo 2022: le previsioni di Chi.

Emma

Elisa

Boomdabash

Donatella Rettore con Ditonellapiaga

Tecla con Alfa

Rkomi

Aka 7Even

Ariete

Orchestraccia

Giovanni Caccamo

Le Vibrazioni

Giusy Ferreri

Fabrizio Moro

Il Tre

Eugenio in Via di Gioia con Elio e le Storie Tese

Gianni Morandi