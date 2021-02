Amadeus in diretta da Sanremo con il programma Radio2 Social Club ha tranquillizzato i fan degli Extraliscio sottolineando come la positività del loro musicista, Moreno Conficconi, non li abbia (al momento) esclusi dalla competizione.

Come confermato dall’autore Claudio Fasulo durante la conferenza stampa di presentazione del Festival di Sanremo:

“Nel caso di positività di un artista, ci atterremo a quanto previsto dal decreto legge. Se un cantante risulta positivo si ritira. E se è positivo qualcuno del suo entourage vengono applicate le norme di legge, il cantante anche in questo caso dovrà ritirarsi”.

E quando 24 ore fa Il Secolo XIX ha svelato la positività del cantante Moreno Conficconi degli Extraliscio si era subito pensato alla squalifica, dato che la band è in gara alla kermesse con il brano Bianca Luce Nera in collaborazione con Davide Toffolo.

“La situazione è assolutamente sotto controllo, c’è un protocollo che è stato attivato” – ha aggiunto Amadeus – “Se gli Extraliscio dovessero risultare negativi, ovviamente faranno comunque un tot di giorni di quarantena. Credo che sia prevista una settimana. La persona che è risultata positiva viene intanto sottoposta ad un tampone molecolare. Per fortuna mancano 15 giorni al Festival, intanto vengono spostate le prove degli Extraliscio più avanti ma noi naturalmente ci auguriamo che tutto possa rientrare e che gli Extraliscio possano essere presenti sul palco dell’Ariston”.

Moreno Conficconi ha quindi un po’ di giorni per guarire dal Covid prima di entrare insieme a Mirco Mariani e Mauro Ferrara (che compongono il trio degli Extraliscio) nella “settimana di quarantena” prevista prima dell’inizio del Festival di Sanremo, ovvero martedì 23 febbraio.

E se il 23 febbraio Conficconi dovesse risultare ancora positivo?