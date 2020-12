Sanremo 2021, Amadeus spiega il motivo del ritorno di Bugo al Festival dopo la lite dello scorso anno con Morgan.

La conferenza stampa di Amadeus per presentare L’anno che verrà è stata la giusta occasione per parlare del prossimo Sanremo 2021. Il direttore artistico ha annunciato i primi ospiti, con la clamorosa presenza fissa di Zlatan Ibrahimovic, più ancora che quella di Achille Lauro. E ha anche confermato l’ipotesi della bolla per il pubblico su una nave da crociera. Ma non poteva non mancare anche un chiarimento sulla questione Morgan e soprattutto sul ritorno di Bugo sul palco dell’Ariston. Ecco le dichiarazioni del presentatore su questo tema.

Amadeus parla del ritorno di Bugo a Sanremo

Al di là del vincitore Diodato, i grandi protagonisti di Sanremo 2020 sono stati Morgan e Bugo. Entrambi avrebbero potuto ritrovarsi sul palco dell’Ariston nel 71esimo Festival, ma Amadeus ha scelto di escludere il cantautore brianzolo, dando invece spazio al ritorno del collega piemontese.

Amadeus

Nella conferenza stampa di presentazione di L’anno che verrà, Amadeus ha spiegato perché ha scelto di includere Bugo ed escludere Morgan: “Ho semplicemente valutato le canzoni al di là dei cognomi che portano i brani. Morgan l’ho voluto personalmente ad AmaSanremo. Non gli ho fatto mai nessuna promessa. Un direttore artistico può fare degli inviti a degli artisti a presentare una canzone. È successo anche con altri artisti. Io ascolto e poi valuto secondo il mio gusto e l’idea di Sanremo che ho in mente. Ho scelto di chiamare Bugo nel cast per la sua canzone, non come risarcimento per l’esclusione dell’anno scorso“.

Stefano Coletta parla di Morgan

Anche il direttore di Rai 1 ha parlato della vicenda, aggiungendo che la canzone di Bugo è stata ritenuta tra le 26 più belle, interessanti e proiettive in una gamma che potesse contenere più generi possibili. Per quanto riguarda Morgan, non muta l’affetto della Rai nei suoi confronti, anche se lo stesso Stefano Coletta ha ritenuto giusta la sua esclusione da Sanremo Giovani: “Su Morgan non c’è nessuna rimozione riguardo la possibilità futura di lavorare in Rai. In questo caso, però, è stato necessario escluderlo“. Di seguito il video del famoso abbandono del palco di Bugo:

https://www.youtube.com/watch?v=P6T3xM4_u6I