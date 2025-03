Amadeus Sotto Torchio: La Riduzione dello Stipendio da Nove in Amici 24

Dopo settimane di trattative, Amadeus è quasi certo di entrare a far parte della giuria del serale di “Amici di Maria De Filippi”, che inizierà il 22 marzo su Canale 5. Nonostante l’accordo, ci sono voci di un possibile ridimensionamento del suo stipendio, considerando i risultati non soddisfacenti sul canale Nove, dove ha recentemente lasciato la Rai. Secondo alcune indiscrezioni, Discovery avrebbe concesso il via libera per la partecipazione di Amadeus, ma sarebbe intenzionata a ridurre il suo cachet, che inizialmente era di circa 10 milioni di euro per un contratto di 4 anni. La notizia è stata confermata da Bubinoblog, che ha parlato di “fumata bianca” riguardo alla giuria di “Amici”.

In aggiunta ad Amadeus, si prevede il ritorno di Cristiano Malgioglio, già presente negli anni precedenti. Il terzo giudice, relativo alla categoria danza, potrebbe essere scelto tra Veronica Peparini e Raimondo Todaro, entrambi ex membri del programma. Le trattative sembrano giungere a una conclusione e in attesa del terzo giudice, l’interesse per la giuria cresce.

Sebbene Amadeus sia a lavoro su nuovi progetti per Nove, come “La Corrida” e vari format, i bassi ascolti potrebbero spingere la rete a ripensare il suo compenso. Resta da vedere se questa riduzione venga concretizzata, poiché al momento non ci sono conferme ufficiali. La situazione continua a svilupparsi in un contesto di grande interesse pubblico, in vista del serale di “Amici”.