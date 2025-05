Amadeus sogna di tornare a Sanremo con Biggio e Morandi

Fiorello ha tenuto una diretta Instagram il 29 maggio 2025, coinvolgendo Amadeus, Fabrizio Biggio e Gianni Morandi, regalando momenti di divertimento e alcune rivelazioni sulle loro carriere. Durante la conversazione, Fiorello ha accennato alle difficoltà di ascolti del programma Like a Star, citando anche il debutto del nuovo game show The Cage in onda su Nove a partire dall’otto giugno. Amadeus ha espresso la sua frustrazione per gli ascolti, dichiarando di essere "fisso al 3" e di non avere aspettative di miglioramento.

In un momento leggero, Fiorello ha ipotizzato un ritorno di Amadeus al Festival di Sanremo, specificando di aver sentito che "le porte della Rai sono sempre aperte" per lui. Amadeus ha confermato di non pentirsi della sua scelta di passare su Discovery, ma ha rivelato di sognare un’esibizione insieme a Fiorello, Biggio e Morandi al Festival. Ha scherzato su quanto tempo potrebbe passare prima che ciò avvenga, citando la successione di conduttori a Sanremo come un fattore da considerare.

Il dialogo si è concluso con un’ulteriore battuta di Fiorello, suggerendo che dovranno aspettare qualche anno prima di realizzare quel sogno, ironizzando sul fatto che avrà bisogno di aiuto a muoversi nella sua “carrozzina”.

Elaborazione AI: StraNotizie.it

Fonte: www.libero.it