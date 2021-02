Quando due settimane fa ha iniziato a naufragare l’ipotesi dei figuranti nella platea del teatro Ariston, diversi quotidiani e siti hanno riportato la notizia secondo la quale Amadeus e Fiorello erano pronti a lasciare il Festival di Sanremo.

Amadeus però ha smentito categoricamente queste voci in un’intervista rilasciata a Marco Liorni nel programma Italia Sì.

“Sono sempre stato disteso, sereno. Fare Sanremo è un privilegio, mi hanno dipinto come ‘nervoso’, in realtà non lo sono mai stato. Lo dico subito: non ho mai voluto abbandonare Sanremo. Ci lavoro da maggio, ho ascoltato 960 canzoni dei giovani, 300 dei big. Figuriamoci se nella mia testa è passato anche solo per un secondo l’idea di non fare Sanremo. Mai e poi mai. Non sono mai stato nervoso, mi hanno dipinto così. Sono sempre stato disteso”.