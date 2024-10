Amadeus scherza sul flop e modifica Chissà chi è: “È importante capire”

Il programma “Chissà chi è”, condotto da Amadeus sul canale Nove, ha registrato ascolti deludenti nelle prime settimane, rimanendo sotto il 4% di share. Nonostante l’affermata carriera di Amadeus e le aspettative elevate, il gioco stenta a decollare, suscitando preoccupazioni. Durante un’apparizione a Radio Deejay, Amadeus ha ribadito l’importanza di valutare se continuare nella fascia oraria attuale, suggerendo la possibilità di un cambio di orario se i numeri non migliorano. Ha riconosciuto il rischio di questa nuova avventura e la difficoltà di competere in un’ora con programmi ben consolidati.

Amadeus ha mostrato un atteggiamento pragmatico, affermando che i dati statistici possono indicare la direzione da prendere. La situazione è stata ulteriormente sdrammatizzata dalla sua ironia, notando che lui e Nicola Savino, suo concorrente su Tv8, insieme non riescono nemmeno a raggiungere il 5% di share. I due conduttori, parlando del flop dei rispettivi programmi, hanno cercato di ridere della situazione, evidenziando con umorismo le difficoltà incontrate.

Amadeus, con la sua esperienza, sta considerando modifiche per migliorare le sorti del programma, senza però incaponirsi. “Non è il caso di insistere in modo ostinato”, ha affermato, lasciando intendere che cambiamenti potrebbero essere necessari. L’atmosfera leggera scaturita dalle battute sulla situazione ha dimostrato come, anche in momenti difficili, il divertimento possa prevalere.