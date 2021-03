Conferenza stampa complicata quella di stamani. Alcuni giornalisti si sono lamentati dell’orario di chiusura di Sanremo 2021, perché non ha permesso a diverse testate di mettere in pagina il nome dei vincitori. Amadeus ha chiesto scusa, ma si è lamentato della parola ‘flop’ usata da un quotidiano.

“La chiusura così tardi non voleva essere una mancanza di rispetto a nessuno e lo sapete. Anzi, è una mancanza di rispetto quando uno su un giornale titola ‘flop’ quando il pubblico è di 14 milioni di persone. La stessa mai onestà.. dobbiamo essere onesti in due. Io ho fatto 26 canzoni in gara, ho accolto degli ospiti e riconosco che sono arrivato alle 2 di notte. Ripeto che non era fatto per mancare di rispetto a voi. Però se avete percepito questa cosa come una mancanza di rispetto vi chiedo davvero scusa. Purtroppo è andata così. L’anno prossimo arriverà qualcuno, chiuderà prima e farà meglio. la stessa onestà la dovete avere voi. Il tuo giornale ha titolato ‘Sanremo 2021 flop’. Allora la stessa onestà nei confronti del pubblico a casa dovete averla e dovreste dire che questo è stato uno dei Sanremo più forti nella storia del Festival. In termini di ascolti è stato tra i più forti. Quindi io chiedo scusa a voi e voi chiedete scusa a me. Così siamo pari”.

Fiorello ha concordato con Amadeus: “Ho sentito numeri pazzeschi, ma ho letto cose che non combaciano. Ma che festival hanno visto? Ho letto addirittura la parola flop, un flop da 14 milioni? C’è qualcosa che non mi torna, ‘corrigetemi se sbaglio’. Chi fa il mio mestiere Sto arrivando! cosa succede quando si fa una battuta: il pubblico non serve per l’ego, fa parte dell’esibizione, ti guida, ti dice tutto, se ti manca quello sei in difficoltà. Secondo me ci siamo inventati un mestiere, fare spettacoli per nessuno in sala“.

Ok, usare la parola flop è sbagliato ed esagerato, ma anche dire che questo è stato uno dei Festival più di successo in termini di ascolti è altrettanto inesatto.

Il discorso di Amadeus in conferenza stampa.